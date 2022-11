Born

Twee mannen hebben zaterdagmiddag levensgevaarlijke capriolen uitgehaald op de A2 bij Born, in Nederlands-Limburg. Hun auto kreeg te maken met pech. In plaats van te wachten op hulp, besloten de mannen het voertuig tegen het verkeer in te duwen richting een nabijgelegen tankstation. Op de afrit richting het pompstation kwam het bijna tot een ongeval.