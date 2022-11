Dit is onze vermoedelijke elf tegen Marokko: negen namen staan vast, (lichte) twijfel over twee Rode Duivels

Negen van de elf namen voor de wedstrijd tegen Marokko zijn bekend. Over de tiende bestaat lichte twijfel, over de elfde meer twijfel.

De bondscoach geeft naar eigen zeggen aan de spelers ook pas drie uur voor de aftrap de opstelling vrij. Als dat klopt, is het ook voor hen nog nagelbijten. Niet voor allemaal natuurlijk want er zijn nog zekerheden.

Zo staat Thibaut Courtois behoudens ziekte zeker in doel. De achterste drie zal Roberto Martinez ook niet snel veranderen. Dat betekent Leander Dendoncker, die nu wel de concurrentiestrijd tegen Zeno Debast lijkt te hebben gewonnen, als rechter centrale verdediger. Centraal is Toby Alderweireld een zekerheid, net zoals Jan Vertonghen op links. De enige reden om de recordinternational eruit te zetten is dat de bondscoach zou vrezen dat hij geen drie wedstrijden op acht dagen aankan. Bij Anderlecht liep hij met dat drukke programma al een keer een lichte blessure op. In dat geval komt Arthur Theate in beeld.

Middenveld

Axel Witsel kreeg wat kritiek te verwerken na Canada maar is doorgaans de eerste die de bondscoach op zijn papiertje zet. Wie komt er naast hem, of zoals tegen Canada rechts vóór hem, te staan? Dat is de grote vraag. Er is een luide roep om Amadou Onana maar aanvoerder Eden Hazard betrok op de persconferentie Youri Tielemans in zijn tactische bespiegeling van hoe de Belgen het tegen Marokko zou moeten aanpakken. Hans Vanaken is ook een mogelijkheid. Tegen Egypte, dat werd gezien als een oefening voor het duel tegen Marokko, begon de Club-speler in de basis. Als de bondscoach net als in de eerste wedstrijd mikt op een speler rechts van Witsel maar hoger naast De Bruyne op het veld, zou het wel eens Vanaken kunnen zijn. In Wales vorig seizoen klikte het heel goed tussen die twee.

Leandro Trossard is ook een mogelijkheid, een manier om de man in vorm in de basiself te krijgen. Maar er is natuurlijk ook de sterke invalbeurt van Onana die energie toevoegt. Soms wat te veel waardoor de kans op een rode kaart wel groter is. Hij staat al met een gele kaart achter zijn naam. Bij een volgende is hij geschorst. Wij tippen op Youri Tielemans, zij het heel voorzichtig. Val ons niet aan als het Onana, Vanaken of Trossard blijkt te zijn.

Het tweede vraagteken, zij het wat kleiner, is de linkerwingback. Zou Martinez daar Yannick Carrasco al na één mindere match opofferen? Tegen Egypte was de Atlético-speler nog bij de beteren. Als Carrasco naar de bank verdwijnt, komt Timothy Castagne daar terecht en Thomas Meunier op rechts. Als Carrasco in de ploeg blijft, speelt Castagne op rechts.

Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn net als Michy Batshuayi, povere partij woensdag maar wel doelpuntenmaker, zekerheden.