Deze beelden tonen hoe Poetin zijn greep op zijn bondgenoten steeds meer verliest

Bron: The Guardian

De beelden werden gemaakt tijdens een fotomoment met de leiders van de CSTO, een militair bondgenootschap van Rusland en vijf andere landen in de voormalige Sovjet-Unie: Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Wit-Rusland.

De zes leiders poseerden woensdag voor fotografen tijdens een bijeenkomst in de Armeense hoofdstad Jerevan, toen de premier van Armenië, Nikol Pasjinian, opvallend afstand nam van Poetin, die links van hem stond. Nadien weigerde Pasjinian ook een verklaring van de top te ondertekenen, verwijzend naar recente mislukkingen van de CSTO.

Armenië heeft bovendien de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om vredesbesprekingen met buurland Azerbeidzjan te leiden. Ook dit wijst er volgens experts op dat de invloed van de Russische president Vladimir Poetin tanende is in de regio, sinds de inval in Oekraïne.