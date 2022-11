Aan de nachtwinkel op de Koning Leopoldlaan in Lommel is vrijdagavond rond 23 uur een handtas gestolen uit een auto. In de handtas stak een gsm maar ook de autosleutels van de eigenares. Ze kon dus niet meer weg met haar auto.

Op de Luikersteenweg is ingebroken in een huis. De buit van de inbrekers is niet bekend.

maw