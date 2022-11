Merci Mbappé! Superster loodst Frankrijk voorbij Denemarken naar de achtste finales en wordt co-topschutter op het WK

Sleutelmoment:Na de Deense gelijkmaker kwam Lindström dicht bij de 1-2 en dat gold nog meer voor invaller Braithwaite. Zijn schot schampte de paal.

Man van de match: Een uur lang was dit Dembélé, in de rol van aangever, maar met twee goals troefde Mbappé zijn maatje nog af.

Hem gaan we ook onthouden: Theo Hernandez, die zijn geblesseerde broer Lucas aan de aftrap verving en dat met verve deed. Het klikte met Mbappé op links.

Tegen Australië ging Frankrijk nog slap van start en kwam het 0-1 achter. Zover wilden Les Bleus het in hun tweede match niet laten komen. Makkelijk gezegd, want in de Nations League gingen ze dit jaar twee keer ten onder tegen Denemarken. 1-2 werd het in juni, 2-0 in september. Maar ze hadden duidelijk hun lesje geleerd.

Na dertien minuten noteerden we de eerste kans. Varane, nu wel fit genoeg bevonden, kopte de corner van Griezmann richting verste paal. Maehle (ex-Genk) haalde de bal van de lijn, al ging die wellicht net naast. Opschudding even later. Dit keerde stuurde Griezmann Mbappé diep op de counter. Anders Christensen trok aan de noodrem en kwam goed weg met geel. Zijn geluk waren dat er nog twee ploegmaats in de buurt waren, maar eerlijk? Geen van hen had de snelheidsduivel nog teruggehaald. Is een rode kaart dan toch niet op z’n plaats?

Schmeichel zorgde er mee voor dat de Denen voor rust standhielden. — © REUTERS

Soit: de Fransen lieten het niet aan hun hart komen. Dembélé bracht vanaf rechts voor met z’n linker, Rabiot kopte hard op doel. Kasper Schmeichel stond pal – vader Peter in de tribune zag dat het goed was. De volgende die zijn kans ging was rechtsback Koundé, die in plaats van Pavard speelde, maar ook nu was het net niet. Griezmann probeerde het nog eens vanuit een erg schuine hoek – op de keeper – en Giroud kopte naast, maar de allergrootste mogelijkheid was voor Mbappé. Dembélé legde het leer panklaar achteruit voor de voeten van zin maatje, maar die knalde huizenhoog over. Zoiets laat hij niet vaak liggen.

Geen Skov Olsen

Sorry aan onze Deense lezers trouwens. We hadden echt wel iets van de Rød-Hvide willen vermelden, maar wat dan? Ze deden hun best, maar op een poging van Cornelius op de counter na waren ze compleet ongevaarlijk. Had Hjulmand toch niet beter Club-winger Skov Olsen laten staan?

Neen, dacht hijzelf. Want hij voerde aan de rust wel een wissel door, maar het was Braithwaite die Cornelius kwam aflossen. Het leverde zijn ploeg echter weinig op. Ze bleef onderliggen en kwam alweer goed weg toen Tchouameni Griezmann diep stuurde en die na zijn knappe controle wild over trapte. Dat het na een uur nog 0-0 stond, was een klein mirakel, maar Mbappé maakte alsnog komaf met de droogte. Hij zette een één-twee op met de opgerukte Hernandez en tikte de bal voorbij Schmeichel. Hoe hij tussen vier Deense verdedigers nog vrij mocht staan, was ons een raadsel, maar zijn dertigste interlandgoal en de 1-0 waren een feit.

Alsnog een scorende Mbappé. — © EPA-EFE

De eerste 6 op 6 op dit WK ook? Nog niet helemaal… Net nu het moeilijkste achter de rug was – de openingsgoal maken – lieten de Fransen hun tegenstander toch nog in de match komen. Andersen kopte een corner door en Christensen knikte binnen. Incroyable, dacht ook Hugo Lloris… Vanuit het niks 1-1. En als de doelman niet bij de pinken was geweest, had Lindström er wat later zelfs 1-2 van gemaakt, op aangeven van Maehle.

In de slotfase kon het nog alle kanten op. Tchouameni kopte een corner op de rug van Maehle en dus niet in doel, Rabiot mikte zijn omhaal over. Aan de overkant was het dan weer Braithwaite die de buitenkant van de paal trof. Razend spannend was het, maar de klasse kwam uiteindelijk bovendrijven. Vijf minuten voor tijd leverde Griezmann een gemeten voorzet af en wie werkte de bal aan de tweede paal met het bovenbeen in doel? Jawel: alweer Mbappé. Hij kroonde zich tot matchwinnaar én co-topschutter – net als Enner Valencia zit hij aan drie goals. Het belangrijkste echter: hij loodste zijn land als groepswinnaar naar de 1/8ste finales.

© BELGA

Frankrijk: Lloris, Koundé, Varane (75’ Konate), Upamecano, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé (75’ Coman), Mbappé, Griezmann (90’ Fofana), Giroud (63’ Thuram)

Denemarken: Schmeichel, Andersen, Nelsson, A. Christensen, Kristensen (90’ Bah), Höjbjerg, Eriksen, Maehle, Damsgaard (73’ Dolberg), Lindström (85’ Norgaard), Cornelius (46’ Braithwaite)

Doelpunt: 61’ Mbappé 1-0, 68’ A. Christensen 1-1, 86’ Mbappé 2-1

Gele kaarten: 20’ A. Christensen, 23’ Cornelius, 43’ Koundé

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Toeschouwers: 42.860