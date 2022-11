Luca Brecel treft levende legende Ronnie O’Sullivan in eerste ronde op Masters

O’Sullivan won het Masters al zeven keer (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017) en is ook in de andere twee toernooien van de Triple Crown, het WK en het UK Championship, met zeven zeges recordhouder. Tegen Brecel speelde de 46-jarige Engelsman drie keer eerder. Eén keer wist Brecel te winnen, met 5-4 in de kwartfinales van het China Championship 2017. Het jongste duel tussen Brecel en de regerende wereldkampioen dateert van november vorig jaar. Toen schakelde “The Rocket” “The Belgian Bullet” in de kwartfinales van het English Open met 5-1 uit.

Brecel neemt voor de derde keer deel aan het toernooi met s’ werelds beste zestien spelers. In 2018 werd hij in de eerste ronde met 6-3 uitgeschakeld door de Noord-Ier Mark Allen (WS-5). Een jaar later schopte hij het met 6-5 winst tegen diezelfde Allen wel tot de kwartfinales, maar moest hij daarin met 6-5 nipt de duimen leggen voor de Chinees Ding Junhui (WS-19).

Het Masters vindt van 8 tot 15 januari in het Alexandra Palace van Londen plaats. De Australische titelverdediger Neil Robertson (WS-4) opent het toernooi zondag 8 januari tegen Shaun Murphy (WS-12). Daarmee staan in de eerste ronde meteen twee Triple Crown-winnaars tegenover elkaar. Twee keer gaven Robertson en Murphy elkaar in de finale van het Masters partij. In 2012 won Robertson met 10-6, drie jaar later nam Murphy met een 10-2 zege weerwraak. Het duel tussen Brecel en O’Sullivan is voor maandag 9 januari geprogrammeerd.