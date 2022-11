WK-wedstrijd tegen Marokko zondag gratis in festivaltent op de Ballast

België-Marokko wordt zondag vanaf 14 uur op groot scherm gebracht in de festivaltent op de Ballast. De vzw In Pelt staat in voor de organisatie.

De Belgische openingsmatch tegen Canada werd door zo’n duizend supporters bijgewoond. “Dat cijfer willen wij zondag overtreffen”, zegt Wilfried Custers van In Pelt. Hij gokt op 1500 man. Daarbij is als grote troef de inkom gratis en gaat de winst van drank en eten naar het goede doel. Na de wedstrijd is er een after party (tot 20 uur) met de ‘held van Pelt’ dj Tony Deruiter met zijn aangepast XXL-video programma. Hij vervangt de groep met Mother Mercury Queen-tribute waavan de zanger Sonny is ‘gesneuveld’ en ziek te bed ligt. Zo komt Tony De Ruiter als vervanger zondag naar ‘Qatapelt’ .