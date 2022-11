Ouders Natacha de Crombrugghe eindelijk thuis met haar lichaam: “Uit de grond van ons hart: bedankt”

Natacha de Crombrugge werd het laatst gezien op 24 januari van dit jaar in Peru, waar ze op trektocht was. Negen maanden later werd haar lichaam gevonden aan de oever van de Colca rivier. Deze week werden in ons land aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van haar dood vast te stellen, die tot nu toe als een ongeluk wordt beschouwd. De ouders van Natacha de Crombrugghe maakten het nieuws zelf bekend in een ontroerend bericht op een Facebookpagina die gewijd is aan de verdwijning van hun dochter.

“De verdwijning van Natacha, haar verhaal, ons verhaal, werd gevolgd door miljoenen mensen in België, Peru en over de hele wereld. Ze heeft jonge mensen beroerd die, net als onze dochter, willen reizen en streven naar vrijheid. Ze stelde een voorbeeld voor ouders die de kracht van onze liefde bewonderden en die ons hielpen in onze zoektocht naar onze dochter”, luidt het op Facebook. “We waren niet alleen. Deze lange zoektocht en dit moeilijke gevecht, we hebben het allemaal samen gedragen. Jullie morele steun, aanmoedigingen, berichten, financiële steun, vrijgevigheid en solidariteit hebben ons de kracht en moed gegeven om tot het uiterste te gaan om Natacha te vinden. Uit de grond van ons hart zeggen we: bedankt.”

Haar nabestaanden organiseren op woensdag 30 november in Linkebeek een plechtigheid om Natacha te herdenken, de ceremonie zal worden uitgezonden op YouTube.