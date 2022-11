Hij kon de dood van zijn vader nooit verwerken: Wie is Hakim Ziyech, de Marokkaan die de Rode Duivels een nederlaag moet aansmeren?

Een speler voor wie je naar het stadion komt. Een speler die het steriele voetbal voorziet van een enorme portie creativiteit. Hakim Ziyech (29) is een topspeler. Alleen speelt de Marokkaanse international te weinig bij zijn club Chelsea. Romelu Lukaku, zijn ex-ploegmaat bij Chelsea, is vol lof over de mens Ziyech: “Een echte, pure gast die altijd eerlijk is en zijn mening ook rechtuit verkondigt”, aldus de Rode Duivel, straks tegenstander van Marokko, over Hakim Ziyech.

270 minuten heeft hij dit seizoen bij Chelsea op de teller. 148 minuten in de Premier League, 54 minuten in de Champions League en 68 minuten in de EFL Cup. Zonder geblesseerd te zijn geweest. Soms zit hij op Stamford Bridge zelfs in de tribune zonder speelminuten. Hij was ook bijna niet op het WK geweest. Evenmin door een blessure. Ziyech lag overhoop met de vorige Marokkaanse bondscoach, Vahid Halilhodzic. De bond heeft Halilhodzic ontslagen om Ziyech, en ook zijn ex-ploegmaat bij Ajax Mazraoui, weer bij de Leeuwen van de Atlas te krijgen. Zó belangrijk is hij voor Marokko.

© ISOPIX

Niet meer naar school

Ziyech is geboren en getogen in het slaperige Nederlandse stadje Dronten. Zijn vader leed aan multiple sclerose en stierf toen Ziyech nog maar 10 was. Een ingrijpend feit in het leven van een jong talentvol ventje waarvoor toen de eredivisieclubs al op de stoep stonden. Ajax was er toen al bij maar het werd Heerenveen. Mama Ziyech wist dat het in Amsterdam wel heel verleidelijk kon worden voor een tiener zonder een kordate vader. Heerenveen is een groot dorp. De juiste keuze want de kleine Ziyech geraakte maar niet over de dood van zijn vader heen.

“Ik heb schijt aan de wereld”, riep hij meermaals uit. Hij ging niet meer naar school en voetbal boeide hem ook niet meer. Het verkeerde pad lag wijd open. Soms heb je geluk en Ziyech had dat. Dat geluk was dat hij zo goed kon voetballen. Ziyech leunde op Aziz Doufikar, zelf een Marokkaanse internationale middenvelder die voor het nabijgelegen PEC Zwolle had gespeeld, en Jeffrey Talan, één van zijn eerste coaches bij Heerenveen. Ze vingen hem op en begeleidden hem met de best mogelijke zorgen.

Olifantenvel

Maar het was niet alleen dat. Ziyech heeft ook een sterke persoonlijkheid. Als hij iets vindt, is hij niet van dat oordeel af te brengen. Een olifantenvel. In zijn periode bij Ajax werd hij om de haverklap uitgefloten. Hij keek er nauwelijks van op. Ziyech heeft omwille van zijn eigenwijsheid ook conflicten gehad met trainers.

© BELGAIMAGE

Maar talent is niet te stoppen. Hij maakte zijn debuut voor Heerenveen in een Europa League-kwalificatiewedstrijd op 19-jarige leeftijd in augustus 2012. Een jaar later stond Ajax daar alweer. Weer liet hij de Amsterdammers even wachten en trok hij naar FC Twente, waar hij in zijn tweede seizoen al beloond werd met de aanvoerdersband. In januari was hij die band alweer kwijt nadat hij publiekelijk een transfer had geëist. FC Twente zat in de financiële problemen en Ziyech wilde hogerop. Voor de club onbespreekbaar om in zo’n moeilijke tijd veruit de beste speler te verliezen. Het zat hem niet lekker, want hij is een winnaar. En die zaten op dat moment bij FC Twente niet op hun plaats. Ziyech wil altijd het beste en hij wil dat de normen hoog zijn. Is dat niet zo, dan laat hij dat weten. Met een botsing tot gevolg. Romelu Lukaku, zijn ex-ploegmaat bij Chelsea, dweept met Ziyech. “Een pure, eerlijke gast die zegt wat hij denkt”, looft de topschutter van de Rode Duivels.

Chelsea en Ajax

In 2016 kwam de overstap naar Ajax. Eindelijk Amsterdam. Ook daar kwamen problemen, nu met het publiek dat niet van zijn houding hield. Hij doet alles zo gemakkelijk laat lijken waardoor hij soms de indruk geeft zijn best niet te doen. Het werd haat-liefde. Hij werd uitgeroepen tot Speler van het Seizoen en tegelijkertijd aangevallen door zijn eigen supporters toen hij in april 2018 probeerde in de teambus te stappen na een vernederende nederlaag tegen PSV. Na vier jaar bij Ajax maakte Ziyech in 2020 zijn droom waar: een overstap naar een Europese topclub.

© REUTERS

“Welke rol hij ook invult, bij hem ligt de focus op het creëren van kansen voor anderen, met een steekpass of voorzet”, aldus Frank Lampard, de trainer die hem toen binnenhaalde voor 40 miljoen euro. “‘Hij vindt de ruimte voor een pass. Dat hij de bal graag wil, dan opendraait en voor een pass voorwaarts kiest nog voordat de tegenstander de tijd heeft gehad om zich te organiseren. Dat zie ik graag van Hakim. Ik hou van zijn zelfvertrouwen.”

Lampard werd halverwege het seizoen in Londen ontslagen en Thomas Tuchel kwam. Die zag het niet zo in Ziyech en zo belandde hij op een zijspoor. Romelu Lukaku kende een soortgelijk verhaal onder de Duitse coach en zo groeiden Ziyech en Lukaku naar elkaar toe. Lukaku zit intussen bij Inter en Ziyech geraakt ook onder Tuchels opvolger Graham Potter maar niet in het team. Daarom wil hij bij Marokko schitteren. De Rode Duivels zijn gewaarschuwd.