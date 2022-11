Politie onderschept 115 kilogram cocaïne in betonnen tegels

Bij een actie zaterdag langs de N4 in Aarlen heeft de federale gerechtelijk politie (FGP) van Luxemburg 115 kilogram cocaïne in beslag genomen. Vijf personen zijn opgepakt. De verdachten hadden de drugs verstopt in betonnen tegels om de uitvoer te vergemakkelijken. Dat heeft het parket bekendgemaakt

In totaal werden 103 pakketten van meer dan een kilo per stuk ontdekt. De verkoopwaarde bedraagt circa 11,5 miljoen euro. De vijf verdachten worden de komende uren voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun eventuele aanhouding.

De operatie is het resultaat van een langdurig onderzoek door de FGP, met steun van speciale eenheden van de federale politie en collega’s uit het Groothertogdom, om een ??Servische criminele organisatie te ontmantelen die actief is in de internationale cocaïnehandel.

Met steun van speciale eenheden in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Servië werden gelijktijdige huiszoekingen uitgevoerd. In Nederland zijn twee mensen gearresteerd, één in het Groothertogdom en één in Servië. De arrestanten in het buitenland zijn onderworpen aan Europese of internationale arrestatiebevelen en zullen de komende dagen worden onderworpen aan uitleveringsprocedures.

In de nasleep van deze operatie zullen de Luxemburgse speurders nog tal van analyse- en onderzoekstaken uitvoeren, besluit het parket.