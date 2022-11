Tom Van Grieken koopt nieuw hoofdkwartier en zal zo maandelijks huur krijgen van antiracismevereniging en Ecolo-minister

Vlaams Belang verlaat het hoofdkwartier waar het in Brussel sinds 1989 huist. De partij heeft een nieuwe stek gekocht vlak naast het Vlaams Parlement en de Kamer. Ironisch is dat onder meer het European Network Against Racism en een departement van Brussels Ecolo-minister Alain Maron straks bij de radicaal-rechtse partij huren.

Het Brusselse Madouplein en de Madoutoren zijn al decennialang de plaats waar eerst het Vlaams Blok en later Vlaams Belang de luis in de pels van de Belgische politiek spelen. Ondertussen nam de partij al bijna de hele toren in, maar die was volgens de woordvoerder toch te klein geworden voor de tientallen medewerkers die er actief zijn. Vlaams Belang voerde wel verschillende renovaties door, maar het gebouw bleef te smal en te klein. Bovendien werd de inkomhal een aantal keren gevandaliseerd.

Dat zal binnenkort veranderen, want Tom Van Grieken en co hebben een ander gebouw op de kop kunnen tikken, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. Vlaams Belang bevestigt het nieuws. Het gaat om een blok in de Brusselse Hertogstraat, in het hart van de Belgische politiek. Bedoeling is om er zes maanden voor de nationale verkiezingen van 2024 in te trekken. Dan zullen de Vlaams Belangers het Vlaams Parlement - met voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) - en de Franse ambassadeur als buur hebben, en enkel nog de straat moeten oversteken om naar de Kamer te gaan. Ook de Wetstraat 16 ligt dan maar op 200 meter.

© BELGA

Hoeveel Vlaams Belang over heeft voor de aankoop van het gebouw, wil de partij niet kwijt. Volgens sommigen gaat het om meer dan 12 miljoen euro. “Het is niet de bedoeling dat we zoals N-VA een immokantoor gaan worden. Op termijn gaan we het hele gebouw betrekken”, zegt Jonas Naeyaert.

Momenteel zitten er wel nog andere huurders in het gebouw. En opvallend: het gaat onder meer om het European Network Against Racism, de koepelvereniging van een rist Europese antiracismeorganisaties. “Nee, dat was niet opzettelijk,” lacht de partijwoordvoerder.

Maar ook Brussel Net, een departement van Brussels minister van Leefmilieu en Netheid Alain Maron zit in het gebouw. Dat niet alleen antiracismeverenigingen, maar ook de groenen geen grote vrienden zijn van Vlaams Belang is een open deur intrappen. Maar de partij garandeert iedereen wel dat ze hun huurcontract kunnen uitdoen. Wij kunnen perfect naast elkaar werken, klinkt het.