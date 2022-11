Jelle Geens eindigt derde in Abu Dhabi en grijpt net naast podiumplek op WK

Jelle Geens is zaterdag op de finalemanche van de World Triathlon Series in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten als derde geëindigd. De wereldtitel en de overwinning in deze laatste wedstrijd ging naar de 26-jarige Fransman Léo Berger. Geens sloot zijn seizoen af met een vierde plaats in het eindklassement van het belangrijkste triatloncircuit ter wereld op de korte afstand.

In deze achtste en laatste manche van het seizoen 2022, over een olympische afstand (1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) en goed voor dubbele punten, leidde Bergere van start tot finish. De Fransman finishte de race in 1u44:14, voor de Amerikaan Morgan Pearson (1u44:25), Geens (1u44:34) en Yee (1u44:37). Noah Servais, de tweede Belg in Abu Dhabi, eindigde als twintigste (1u46:17), 2:03 achter de winnaar.

“Léo Bergere en de Franse triatlonfederatie zijn me veel dank verschuldigd”, zei de 29-jarige Limburger, die Yee - door hem voor te blijven aan de finish - een paar punten ontnam waarmee de Brit zich tot wereldkampioen had kunnen kronen. “Ik ben echt blij om mijn seizoen af te sluiten met een podiumplaats na een moeilijk jaar en verschillende vierde en vijfde plaatsen. Een goede motivatie om de winter in te gaan.”

In het eindklassement stelde Bergere zijn eerste wereldtitel veilig met een eindscore van 4.742 punten, voor Yee (4.721) en Wilde (4.696). Jelle Geens viel net naast het podium (4.385).

Bij de vrouwen ging de winst naar de Bermudaanse Flora Duffy, de regerend olympisch kampioene, die haar vierde wereldtitel veiligstelde door de wedstrijd te winnen.