Eén tv-programma troostte de Queen na de dood van haar man, al was ze er ook kritisch voor

Queen Elziabeth was na de dood van haar echtgenoot prins Philip een fervent kijker van de televisiereeks ‘Line of duty’. Dat blijkt uit een nieuwe biografie van de Britse schrijver Gyles Brandreth, een voormalige politicus en een vriend van de koninklijke familie.

‘Elizabeth: an intimate portrait’ onthult dat de voormalige koningin na het overlijden van haar wederhelft op 9 april 2021 troost vond in televisiekijken. Zo keek ze graag naar ‘Line of duty’, een dramaserie over een anticorruptie-eenheid van de Britse politie, in een poging om “de moed erin te houden”, schrijft de krant Belfast Telegraph. Volgens Brandreth vond de Queen het plot van de dramaserie soms wel wat te ingewikkeld.

De krant Sunday Times onthulde eerder al dat Elizabeth tijdens haar zelfisolatie in het kasteel van Windsor, vanwege de coronapandemie, geregeld over de serie sprak met een van haar naaste assistenten, vice-admiraal Tony Johnstone-Burt.

Vorig jaar werd het zesde en (voorlopig?) laatste seizoen van ‘Line of duty’ uitgezonden op de Britse openbare omroep BBC. Koningin Elizabeth stierf op 8 september op 96-jarige leeftijd.