Tom Pidcock domineert in Urban Cross Kortrijk en heeft felbegeerde zege als wereldkampioen eindelijk beet: “Hier ga ik van genieten”

Tom Pidcock heeft zijn eerste overwinning als wereldkampioen veldrijden eindelijk beet. De Brit domineerde in de Urban Cross in Kortrijk, de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee. Na een mindere start gooide hij zijn metgezellen na een paar ronden overboord en soleerde naar de zege. Lars Van der Haar werd na een pittig sprintje met Eli Iserbyt tweede, maar moet in het klassement wel zijn leidersplaats afstaan.

Lars Van der Haar dook als eerste het veld in, met in zijn spoor ploegmakker Thibau Nys. Tom Pidcock had zijn start gemist en kon maar net een valpartij ontwijken. De wereldkampioen maakte zijn mindere start echter in de eerste ronde nog goed en vertoefde zo naast de twee renners van Baloise-Trek Lions ook in het gezelschap van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Lang ging dat uitje met vijf niet door, want Pidcock ging even later solo. Van der Haar, winnaar van de eerste manche van de X2O Trofee op de Koppenberg, zag het gevaar hiervan snel in en probeerde naar de Brit toe te springen. Van der Haar had wel een vette kluif aan Pidcock, die bezig aan zijn derde cross van het seizoen. Halfweg hing de Nederlander nog steeds negen seconden achter een ontketende Pidcock.

© BELGA

Duel om leidersplaats

Van der Haar moest stilaan ook achterom beginnen kijken, want Eli Iserbyt naderde plots snel. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam zelfs even tot op een lengte, maar hij moest al snel weer afhaken nadat hij met zijn voet uit het klikpedaal schoot. Toch beet hij een beet hij zich een ronde later weer vast in het wiel van Van der Haar. De leidersplaats in de X2O Trofee stond immers op het spel.

Met nog twee ronden voor de boeg leek de zege Pidcock wel niet meer te kunnen ontglippen. Omdat Van der Haar en Iserbyt naar elkaar begonnen te kijken, kon de Brit zijn voorsprong verder uitbreiden. Op de Groeningebrug had Pidcock bij het ingaan van de laatste ronde zelfs een geruststellende bonus van 17 seconden op het duo Van der Haar-Iserbyt. De wereldkampioen kon alvast aan een zegegebaar beginnen denken.

In die laatste ronde bleef de strijd om plek twee ongemeen spannend. Nu probeerde Iserbyt zich van Van der Haar te ontdoen, maar de Nederlander loste niet. Maar Pidcock trok zich niets aan van het strijdgewoel achter hem en kwam solo over de finish. Bij zijn derde cross van het seizoen heeft hij zijn felbegeerde overwinning als wereldkampioen eindelijk beet. Een paar seconden na Pidcock won Van der Haar de sprint voor de tweede plaats van Iserbyt, die wel de nieuwe leider wordt in de X2O Trofee.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pidcock: “Hier ga ik van genieten”

“Het was een snelle race“, vertelde Pidcock na afloop. “Ik had een gat maar ik kon het maar niet uitbreiden. Het bleef altijd zeven, acht seconden. Ik probeerde mijn focus te bewaren en mijn tempo aan te houden. Toen Van der Haar en Iserbyt achter mij samenkwamen, kon ik mijn voorsprong toch wat uitbreiden. Al vond ik het aanvankelijk raar dat die niet groter werd.”

Net als vorig jaar kan Pidcock in zijn derde cross voor het eerst winnen. “Maar dit jaar verkeer ik in betere vorm dan vorig jaar. Ik ben nu ook al veel beter dan vorige zaterdag in Merksplas. Of ik een idee had van de voorsprong? Kurt (Boogaerts, zijn begeleider, red.) vertelde het me altijd. En ook bij de passages aan de finish kon ik even kijken.“

Pidcock boekte in Kortrijk eindelijk zijn eerste succes als wereldkampioen veldrijden. “Iedere dag dat ik in deze trui rijd, is een waar genot. Alle fans steunen me in België. Hier ga ik echt van genieten.”

© BELGA

Uitslag:

1. Tom Pidcock

2. Lars Van der Haar

3. Eli Iserbyt

4. Michael Vanthourenhout

5. Niels Vandeputte

6. Jens Adams

7. Joris Nieuwenhuis

8. Vincent Baestaens

9. Lander Loockx

10. Gerben Kuypers