Truiense zaakvoerder Henot wil carjacker in ogen kijken op rechtbank

De Truiense zaakvoerder Peter Henot (48) voelt nog dagelijks de pijn van de blessures die hij opliep toen een carjacker hem twee jaar geleden omverreed. De rechtszaak is vrijdag geopend. “Tevreden dat er een einde komt aan de nachtmerrie. De dader is gevonden dankzij zijn DNA-profiel.”

LEES OOK. Truiense zaakvoerder overreden nadat hij carjacker wil tegenhouden

“Volgende maand, 23 december, is het twee jaar geleden dat ik werd overvallen.” Peter Henot had zijn Land Rover naast zijn houtskeletbedrijf geparkeerd, aan de Nijverheidslaan in Sint-Truiden. Hij liep naar binnen om autobanden te gaan halen voor de wagen van zijn vrouw. De sleutel liet hij in het contact zitten. Toen hij terugkwam, zat iemand in zijn auto. De bedrijfsleider smeet de autobanden tegen de Land Rover om de dief af te stoppen. Daarna sprong hij voor de wagen, maar de dief reed gewoon door.

Aan zijn bedrijf in Sint-Truiden werd Peter Henot op 23 december 2020 slachtoffer van een carjacking. — © Jozef Croughs

De gevolgen waren vreselijk. Peter werd opgeschept en vloog tegen een container. Nagenoeg alle ribben waren gebroken. Hij had een klaplong, inwendige bloedingen en een gebroken heup. “Dankzij zijn DNA-profiel heeft men de dader kunnen identificeren en lokaliseren. Hij heeft de Belgische nationaliteit en is gevestigd in Luxemburg. De verscheidene keren dat hij veroordeeld is voor geweldplegingen en diefstal hebben hem uiteindelijk de das omgedaan”, vertelt Peter Henot.

Rechtszaak

“Wij zijn vrijdag op de rechtbank geweest, maar de zaak werd uitgesteld tot 16 december omdat de beklaagde vroeg om in het Frans te worden berecht. Maar de rechter heeft dat afgewezen waardoor de zitting in Hasselt blijft”, vertelt Peter Henot. “Een argument van de rechter was dat de dader ook zijn misdaden in het Vlaamstalig gedeeld gepleegd heeft. Bovendien zou de behandeling in het Frans voor extra kosten zorgen voor de vertaling en voor de vertraging van het proces.”

Voldoening

“Ik ben vooral tevreden dat er een einde komt aan de aanslepende nachtmerrie. Financieel zal er niet veel te halen zijn voor de schade die ik heb geleden.” Henot is tevreden dat er zoveel middelen en politiemensen actief waren om de dader op te sporen. “Nu kan ik hem ook eindelijk in de ogen kijken. Het geeft toch enige voldoening dat de man voor zijn misdaden gestraft zal worden. Het zal en zware dag worden op de rechtbank maar ik hoop dat het vanaf ook het verwerkingsproces kan beëindigen.”