Geen tweede GP-zege voor Loena Hendrickx: Belgische kunstschaatsster wordt tweede op Grand Prix in Finland

Kunstschaatsster Loena Hendrickx is zaterdag op de tweede plaats geëindigd in de Grand Prix van Finland. In de Metro Areena in Espoo kreeg de 23-jarige Hendrickx 129,03 punten achter haar naam voor haar vrije kür, nadat ze vrijdag 74,88 punten sprokkelde voor haar korte programma. Daarmee kwam Hendrickx uit op een totaalscore van 203,91 punten.