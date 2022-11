Servische politie brengt duizend migranten in kampen onder na schietpartij

Na een schietpartij onder migranten en mensensmokkelaars bij de grens met Hongarije heeft de Servische politie een duizendtal mensen in verscheidene opvangkampen ondergebracht. Bij het incident van donderdag raakten zes mensen gewond, zo deelde plaatsvervangend politiedirecteur Dragan Vasiljevic zaterdag in Belgrado mee.

Bij het incident waren onder meer mensen uit Afghanistan en Marokko betrokken. De politie nam ook geweren, pistolen en munitie in beslag.

Door Servië en Hongarije loopt de zogeheten Balkanroute, waarlangs vluchtelingen en migranten in West-Europa proberen te geraken. Dit jaar zijn het er volgens verscheidene politieoverheden dubbel zoveel als vorig jaar.

© via REUTERS

Hongarije tracht sinds 2015 met metalen hekwerk aan de grens met Servië te verhinderen dat mensen de grens op irreguliere wijze oversteken. Migranten die met de hulp van mensensmokkelaars over het hek proberen te komen, kamperen met honderden in niet afgewerkte gebouwen en tenten in Servische dorpen langs de Hongaarse grens. Velen slagen niet in hun opzet en ondernemen nieuwe pogingen. Daarbij komt het steeds weer tot conflicten onder de migranten