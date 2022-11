ABVV bouwt luchtkasteel bij exclusieve ‘Très Chic’-beurs

Zaterdag hebben een tiental leden van ABVV-LIMBURG een luchtkasteel opgeblazen voor de Trixxo-arena in Hasselt. “Onder de noemer Très Bizar voeren we actie omdat we niet begrijpen dat in economisch bijzonder zware tijden zo’n beurs wordt georganiseerd”, zegt Anders Vandereycken.

“Onder de noemer Très Bizar voeren we actie omdat we niet begrijpen dat in economisch bijzonder zware tijden voor heel veel gezinnen, een beurs vol exclusieve bolides, reizen met privé jets, dure juwelen enzomeer georganiseerd wordt”, zegt Anders Vandereycken. “Nergens in de communicatie van Très Chic is ook maar één woord over energie- of koopkrachtcrisis te lezen en dat stoort ons.”

“In ons land leven 140.000 miljonairs die gemiddeld 2,5 miljoen bezitten. En dat terwijl de Belgische staat jaarlijks, door openstaande achterpootjes, 30 miljard misloopt. Daarom vragen we werk te maken van een vermogenskadaster, het belasten van alle inkomsten, zonder uitzondering en gelijkwaardig en progressief. En de achterpoortjes mogen echt wel dicht.”