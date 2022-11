1.200 borrelliefhebbers vieren 40ste verjaardag van het Jenevermuseum

In de Hasseltse Witte Nonnenstraar is de hele zaterdag feest gevierd voor de 40ste verjaardag van het Jenevermuseum. Communicatiestudenten van Hogeschool PXL bouwden mee een verjaardagsfeestje zoals dat echt hoort te zijn.

Met cadeautjes tot 40 liter jenever en levenslang toegang tot het museum of de speciaal gestookte verjaardagsjenever van meester-stoker Steven Reekmans. Voor elke feestvierder was er uiteraard ook verjaardagstaart en een lekkere borrel. En het ‘gemengde mannenkoor, zoals Het Volgende Punt zelf aangaf, brouwde zowaar een uniek verjaardagslied op de tonen van ‘Lang zal ze leven...’ maar dan met een aangepaste tekst ‘Lang zal jenever...’. Simpel maar bijzonder enthousiast meegezongen.

“Ik krijg hier kippenvel van”, glunderde museumdirecteur Davy Jacobs. “4 feestjes met telkens 300 gasten, die in geen tijd volgeboekt geraakten. Zoveel mensen die ons graag zien. Indrukwekkend gewoon.”

© Serge Minten

“In die 40 jaren kreeg het Jenevermuseum al meer dan anderhalf miljoen bezoekers over de vloer. Ronduit impressionant”, zegde burgemeester Steven Vandeput (N-VA) die in de feestvreugde deelde. “Het ultieme bewijs dat dit museum springlevend is. Gelukkig hebben enkele jeneverliefhebbers in 1991 hier titanenwerk verricht.”