Dimitri van den Bergh gooit ver onder topniveau, maar danst met nodige schrik toch door naar derde ronde Players Championship Finals

Het is vooralsnog niet het toernooi van Dimitri van den Bergh. Onze nationale nummer één in het darts kende vrijdag veel moeite met Martin Lukeman, en dat was zaterdag nog meer met Ritchie Edhouse. Niet omdat de Engelsman zo goed was, wel omdat Dancing Dimi zelf niet in vorm was. Van den Bergh won wel opnieuw na een decider (6-5) en mag zich klaarstomen voor de derde ronde.

Dimitri van den Bergh is in de tweede ronde op de Players Championship Finals met de schrik vrijgekomen. Dancing Dimi gooide de hele wedstrijd onder zijn niveau, zelfs grote single-vakken miste de Belg regelmatig. Hij stond ook een break achter, maar doordat Ritchie Edhouse de ene na de andere dubbel miste (slechts 20% checkout), kon Van den Bergh zich terug in de wedstrijd gooien.

Pas in de laatste legs toonde de 28-jarige Belg een beetje van zijn klasse. Hij won uiteindelijk met 6-5 en totaliseerde een gemiddelde van 90.43 per drie darts. In de derde ronde zal Van den Bergh het opnemen tegen de Schot Cameron Menzies of de Nederlander Michael van Gerwen.

Later op de dag komen nog twee andere Belgen in actie. Mike De Decker neemt het op tegen Luke Humphries, Kim Huybrechts wacht met Joe Cullen opnieuw een zware tegenstander. Vrijdag stuntte hij al door de in vorm zijnde vijfvoudige wereldkampioen Raymond van Barneveld te verslaan.