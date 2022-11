Hasselt

Vanmorgen vroeg zijn beide verhoogde bruggen over het Albertkanaal aan de Kempische Steenweg in Hasselt geopend. Dat is een zestal uren eerder dan gepland, gelukt. Daarmee komt een einde aan maandenlange werken, die nog eens uitdeinden omwille van allerlei onverwachte en onvoorziene oorzaken.