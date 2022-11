Wereldkampioene Marianne Vos klopt Ceylin del Carmen Alvarado na fantastisch sprintduel bergop en wint haar eerste cross van het seizoen

De Nederlandse wereldkampioene Marianne Vos heeft de X²O Urban Cross in Kortrijk op haar naam geschreven. Over en naast de Leie kleurden Vos, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema de wedstrijd, maar het was Vos die de sterkste finish in de benen had. Betsema wordt wel de nieuwe leidster in het klassement op tijd.

Het parcours gaf zaterdag een ander gelaat. Het traject was nagenoeg identiek aan dat van vorig jaar, met dat verschil dat de omloop nu in omgekeerde richting wordt afgewerkt. Geen Fem van Empel of Puck Pieterse, wel wereldkampioene Marianne Vos en drievoudig winnares Lucinda Brand. Ook onder meer Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado en Sanne Cant kwamen afgezakt naar Kortrijk voor de Urban Cross.

Door de aanwezigheid van de leidster in het X²O-klassement Fem van Empel, kon nummer twee Betsema een gouden zaak doen, want ook het nummer drie (Shirin van Anrooij) en de vierde van de stand (Clara Honsinger) waren er niet bij.

Roze speer

Bij de start bergop op de Groeningebrug zagen de toeschouwers een roze schicht naar voor schieten. De 18-jarige Zoë Backstedt, wereldkampioene tegen de klok én op de weg bij de junioren, dook na een machtige sprint als eerste het veld in. Ook Brand, de winnares van alle edities was goed weg en nam na een halve ronde de leiding over van de jonge Britse.

Op het einde van de eerste ronde hadden Brand en Vos enkele tellen voorsprong op een groepje met onder meer Betsema, Cant, Backstedt, Norbert Riberolle en Alvarado. In de tweede ronde maakte Betsema en vervolgens ook Alvarado de sprong naar hun twee landgenotes. Backstedt bekocht intussen haar sterke maar jeugdige start en zakte wat weg.

Brand kreeg zoals zo vaak dit seizoen te maken met tegenslag. Na een lastige passage sprong ze op de fiets, maar sprong achter haar zadel en smakte zo tegen de grond. Een pijnlijke misser.µ

Betsema, Vos en Alvarado bleven voorin over en rondenlang bleven ze in diezelfde volgorde rijden: Betsema gaf de koppositie niet af, Vos deed hetzelfde met de tweede plek. De renster van Bingoal Sauzen-Pauwels reed duidelijk voor haar klassement, Alvardo en Vos zagen het graag gebeuren. Brand deed er alles aan om toch nog terug te keren, maar door het tempowerk van Betsema zou dit niet lukken.

© BELGA

Pas in de slotronde kregen de een move te zien. Alvarado wisselde van plek met Betsema, die de andere twee moest laten rijden. Ook Vos kreeg het moeilijk om de versnelling van Alvarado te volgen, maar hield stand. We kregen een beklijvend sprintduel op de steile Groeningebrug te zien.

Alvarado zette van bijzonder ver aan, maar dat bleek net iets te ver. Net op het einde kwam Vos er nog over en wint haar eerste cross van dit seizoen in haar regenboogtrui. Alvarado is tweede, Betsema derde, die wel de nieuwe leidster in het X²0-klassement wordt, het enige klassement op tijd.