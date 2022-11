Jan Ceulemans verliest record aan Thibaut Courtois: “Oei, ik ga hier niet van kunnen slapen”

De wedstrijd tegen Marokko wordt extra bijzonder voor Thibaut Courtois. De 30-jarige doelman steekt dan Jan Ceulemans voorbij als Belg met de meeste matchen op een EK- of WK-eindronde. ‘Caje’ heeft er vrede mee om door Courtois ingehaald te worden: “Hij is de beste keeper ter wereld.”

“Oei, ik ga hier niet van kunnen slapen.” Jan Ceulemans zegt het met een kwinkslag. De Kempenaar telt 23 wedstrijden voor België op de eindronde van een EK of WK, maar tegen Marokko steekt Thibaut Courtois hem voorbij met 24 stuks. De Real Madrid-speler was aanwezig op elk groot toernooi sinds het WK van 2014 in Brazilië.

“Er zijn slechtere namen om door ingehaald te worden”, lacht Ceulemans. “Thibaut is de beste keeper ter wereld. Dat heeft hij ook tegen Canada getoond. Het viel trouwens te voorspellen dat iemand van deze generatie me vroeg of laat van de eerste plek zou stoten. Ze zijn er elk groot toernooi bij en overleven telkens de groepsfase. Het zegt iets over de kracht van de Belgische nationale ploeg de laatste jaren. Daar mogen we gerust fier op zijn.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

De 1-0-zege tegen Canada was geen prestatie om trots op te zijn, vindt Ceulemans evenwel. “Het was pijnlijk. Zonder Courtois had Canada een paar keer kunnen scoren, ze hebben ons serieus op de proef gesteld. Ze waren tien keer beter dan de Belgen, maar bon, we hebben gewonnen, en dat is nog steeds wat telt. De tweede helft was ook al een pak beter dan de eerste. Toen hebben we nagelaten om het af te maken. De Bruyne liet een paar countermogelijkheden onbenut, hij was niet goed. Net zoals de rest, trouwens. Het zal beter moeten om ver te geraken. Maar dat geldt ook voor verschillende andere landen. Sommige schaduwfavorieten hebben wel wat meer kopzorgen dan wij, hé. Duitsland en Argentinië bijvoorbeeld, maar ik ben ook niet wild van Nederland voorlopig.”

Vergelijking met 1986

Ceulemans gelooft dat de Rode Duivels kunnen verrassen. “Misschien ben ik naïef, maar ik denk dat het kan lukken dit jaar. We kunnen nog steeds wereldkampioen worden. Een WK is iets bijzonders. In 1986 zijn we niet goed begonnen (België stootte door als derde in de poule na een zege, een gelijkspel en een nederlaag, red.), maar nadien schreven we een sprookjesverhaal (vierde, red.). Was het perfect tegen Canada? Allerminst. Maar de Belgen gaan sowieso nog beter worden.”

Top drie Belgen met matchen op EK- of -WK-eindronde:

Jan Ceulemans: 23 duels

Thibaut Courtois: 23

Eden Hazard: 21