Geldof en Nauwelaers vervangen Billie Massey en Claessens in selectie van Belgian Cats

Serena-Lynn Geldof komt, net als Heleen Nauwelaers, in de selectie van de Belgian Cats voor de EK-kwalificatiewedstrijd van zondag in Leuven versus Bosnië en Herzegovina. — © VDB

De Belgian Cats werken zondag (16u15, Leuven Sportoase) een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina af. In vergelijking met de wedstrijd van donderdag tegen Noord-Macedonië zijn er twee vervangingen. De 17-jarige Nastja Claessens en Billie Massey worden in de selectie vervangen door Serena-Lynn Geldof en Heleen Nauwelaers.

Bondscoach Rachid Méziane gaf de 12 namen vrij voor de interland tegen Bosnië en Herzegovina op zondag om 16u15 in de Sportoase in Leuven. In vergelijking met de selectie tegen Noord-Macedonië, wordenNastja Claessens (Waregem), die donderdag een schitterend debuut kende, en Billie Massey (Estudiantes Madrid) vervangen door Heleen Nauwelaers (Kangoerroes Mechelen) enSerena-Lynn Geldof (Zaragoza).

Donderdag wonnen de Belgian Cats erg overtuigend van Noord-Macedonië met 112-41. Met 2 op 3 staan ze in poule A op de eerste plaats. Mits winst tegen Bosnië en Herzegovina ligt de weg naar een vierde opeenvolgende EK volledig open. Het EK wordt in 2023 in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana afgewerkt. De tien groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. De overige vier plaatsen gaan naar de vier beste tweedes uit de groepen van vier. Willen de Belgian Cats zich kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs is een stek op het EK in 2023 een must.

Selectie Belgian Cats Elise Ramette (Cadi La Seu), Antonia Delaere (Venezia), LaureRésimont (Kangoeroes), Emma Meesseman(Fenerbahce), Kyara Linskens (Montpellier), Hind Ben Abdelkader(Villeneuve-D’Ascq), BeckyMassey(Estudiantes Madrid), Maxuella Lisowa-Mbaka (Elitzur Ramla), Julie Vanloo (Montpellier), Ine Joris (Kortrijk),Serena-Lynn Geldof (Zaragoza), Heleen Nauwelaers (Kangoeroes Mechelen)

Programma 4de speeldag poule A: 16u15 België-Bosnië en Herzegovina; 19u00 Noord-Macedonië-Duitsland

Stand poule A: 1. België 3-5; 2. Duitsland 3-5; 3. Bosnië en Herzegovina 3-5; 4. Noord-Macedonië 3-3