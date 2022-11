26 fitte Duivels trainen onder loden zon bij temperaturen boven de 33 graden

De hitte weerhield de Belgen er alvast niet van om goedgezind te trainen. Eden Hazard amuseerde zich kostelijk met een knipoog en een valpartijtje met de benen in de lucht Bovendien zijn er geen geblesseerden meer. Romelu Lukaku tekende opnieuw present en was actief. De spits liet nogmaals zien dat hij klaar is voor minstens een invallersrol tegen Marokko. Martinez zei al dat Big Rom voor ligt op schema, maar is nog voorzichtig.

Op de tribune keek Paul Van den Bulck, de bondsvoorzitter, toe Ook hij zag af in de brandende zon. België-Marokko wordt morgen om 16 uur Qatarese tijd - 14 uur in België - afgetrapt en dus moet men wat wennen aan de warmte. Al zal dat in het Al Thumama Stadion wel meevallen. De airco’s zullen de lucht daar wel afkoelen tot een goeie 22 graden. Het is dan hopen dat de Duivels niet warm en koud blazen.(jug)