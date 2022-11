Chris Van Puyvelde, de Belg die technisch directeur is bij Marokko: “Bounida? El Khannous? We willen tonen hoe professioneel Marokko werkt”

Chris Van Puyvelde (62) zit dit weekend met een dubbel gevoel. Als Belg leeft hij mee met de Rode Duivels, maar hij is ook technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond. Het wordt een match met mixed emotions. Van Puyvelde is in Qatar, maar sprak voor zijn afreis al over zijn job. “Het zal raar zijn om het Belgisch volkslied niet mee te zingen.”