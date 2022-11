Team Antwerp naar kwartfinale op 3X3 World Tour in Hong Kong

Team Antwerp, de nummer 3 van de wereld, heeft zich op de 3X3 Masters in Hong Kong geplaatst voor de kwartfinales. Zondag, om 7u50 Belgische tijd nemen de Antwerpenaars het in de kwartfinale op tegen het Servische Ub, de nummer 1 van de wereld. Er is op de 3X3 World Tour in Hong Kong een prijzenpot van maar liefst 135.000 dollar en de winnaar van het toernooi casht 40.000 dollar.

Team Antwerp werd op de 3X3 World Tour in poule C met Kaohsiung (Taiwan, nummer 11 worldranking) en Wenen (Oostenrijk, nummer 6 worldranking) ondergebracht. In de eerste wedstrijd wonnen Thibaut “Must See TV” Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Nick Celis met 22-5 van Kaoshiung. In de tweede partij leden de Sinjoren na een 12-17 nederlaag tegen het Oostenrijkse Wenen. Dat maakt dat Team Antwerp tweede eindigde in poule C en in de kwartfinale tegen het Servische Ub uitkomt. De nummer 1 van de wereld won vlotjes de twee groepswedstrijden. Team Antwerp zal dus vroeg zondagochtend Belgische tijd met een stunt moeten uitpakken om zich te kwalificeren voor de halve finales. Voor de top 6 ligt er dus een cheque van 40.000 tot 4.000 dollar klaar.

Op 10 en 11 december volgt in Abu Dhabi de finale van de 3X3 Masters. Team Antwerp is voor de apotheose van het 3X3 seizoen in 2022 al geplaatst. De World Tour toernooien zijn sinds vorige maand dubbel belangrijk en telt mee richting rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Team Antwerp, dat op de Olympische Spelen, WK en EK, als de 3X3 Belgian Lions uitkomen, werden op de Olympische Spelen in Tokio en in 2021 knap vierde.