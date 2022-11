Rellen in grootste iPhone-fabriek ter wereld ook voelbaar in de winkels

De problemen in de grootste iPhone-fabriek ter wereld hebben op Black Friday tot ontgoochelingen geleid in de winkels. Heel wat klanten vonden het toestel dat ze wilden niet omdat ze er simpelweg niet waren.

Het waren vooral de nieuwere iPhones die niet in de winkelrekken beland zijn omdat de productie stokt. Dat ontgoochelde Sally Gannon en haar zoon Michael toen ze naar de Apple Store in het Amerikaanse Bethesda gingen voor de nieuwste iPhone Pro, zo vertelden ze aan Reuters. Ook Abisha Luitel vond het toestel dat ze wilde, een iPhone 14 Pro, niet voor haar nichtje. Ze kocht dan maar een oudere versie.

“We zien de tekorten aan iPhones toenemen en dat werd heel duidelijk tijdens Black Friday”, stelde analist Dan Ives van Wedbush vast. “De iPhone 14 Pro is er in veel minder grote getale dan er normaal nieuwe modellen zijn. Dat is geen goed teken met de feestdagen die eraan komen.”

Apple maakt er geen geheim van dat productieproblemen ertoe zullen leiden dat er minder toestellen zijn dan anders. Het gevolg zijn de problemen bij Foxconn in China, de grootste iPhone-fabriek ter wereld, waar de strikte Covid-restricties wrevel veroorzaakt hebben bij het personeel.