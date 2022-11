Aardverschuiving in zuiden van Italië eist acht levens, ook gezin met pasgeboren kind vermist

Aardverschuiving in zuiden van Italië eist acht levens, nog zeker dertien vermisten. — © Het Nieuwsblad

In het zuiden van Italië heeft zich zaterdag een aardverschuiving voorgedaan op het eiland Ischia in de baai van Napels. Daarbij zijn minstens acht doden gevallen, klinkt het bij de hulpdiensten.

In het plaatsje Casamicciola Terme, in het noorden van het eiland, veroorzaakte het noodweer een aardverschuiving. Zeker dertien mensen zijn er vermist en er zijn acht doden geteld, maakt minister van Infrastructuur Matteo Salvini bekend. Bij de vermiste zijn onder meer een gezin met een pasgeboren kindje en een 25-jarig iemand.

Op heel het eiland veroorzaakte de storm overstromingen en schade. Verschillende auto’s zijn in zee beland, modderstromen hebben schade aangericht en dorpen en in de gemeente Lacco Ameno zijn zeker tien huizen compleet vernield.

De lokale autoriteiten hebben de bewoners opgeroepen thuis te blijven, om de reddingswerkzaamheden niet te bemoeilijken.

In het kuuroord van ruim 8.000 inwoners was er in 2017 een aardbeving die twee doden maakte.

© EPA-EFE

© EPA-EFE