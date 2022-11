Australië klopt Tunesië met het kleinste verschil na wondermooie goal en mag blijven dromen

Australië heeft na de pandoering tegen wereldkampioen Frankrijk haar WK nieuw leven ingeblazen. In een duel van alles of niets versloeg het Tunesië met 1-0. Halverwege de eerste helft troffen de Socceroos raak bij de eerste kans van de wedstrijd. Mitchell Duke bezorgde Australië de voorsprong met een enig mooie kopbal. De Tunesiërs zochten de hele wedstrijd naar de gelijkmaker, maar kwamen niet tot echte kansen. Australië leeft nog, voor Tunesië wordt doorstoten nu wel bijzonder lastig.

Sleutelmoment: De 24-jarige Harry Souttar zwierde op het einde van de eerste helft zijn lijf en lede in de strijd om de gelijkmaker van Dräger te voorkomen. Cruciaal, zo zou later blijken want het bleef bij dat ene doelpuntje voorsprong.

Man van de Match: Mitchell Duke. De speler uit de Japanse tweede klasse bewees waarom hij het vertrouwen kreeg van de bondscoach met wat ongetwijfeld een van de mooiste doelpunten van het WK zal zijn.

Hem gaan we ook onthouden: Aïssa Laïdouni. In zijn eerste WK-match viel de middenvelder al op met zijn acties die vaak te ver gingen, tegen Australië deed hij daar nog een schepje bovenop. Van tegenstanders neermaaien tot natrappen. Het leverde hem bizar genoeg slechts één gele kaart op.

Tunesië - Australië is niet meteen de kraker van het wereldkampioenschap, maar beide teams brachten al attractief voetbal op de mat en hebben best goede kansen om door te stoten in hun groep. Al moest er dan wel absoluut gewonnen worden. Verliezen zou nagenoeg de uitschakeling betekenen. Tunesië probeerde dit met maar één wijziging in de basiself ten opzichte van hun wedstrijd tegen Polen. Australië wilde zich dan weer herpakken na een zware maar logische nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk. Al was het voor de Australiërs belangrijk om eindelijk eens die nul te houden. Want van de 17 wedstrijden die het land ooit op een WK speelde, hield het slechts één keertje de nul.

Beide landen zijn geen onbekenden voor elkaar, al dateert de laatste ontmoeting wel van 2005. Toen won Tunesië op de Confederations Cup met 2-0. Het beloofde een open wedstrijd te worden die alle kanten op kon, en dat werd meteen duidelijk.

© AP

In een kolkend Al Janoub Stadium - vooral dankzij de uitzinnige Tunesische fans - hadden beide teams er zin in, met veel tempo en acties over-en-weer. Tunesië hield achterin alles dicht door gretig en met het mes tussen de tanden de duels aan te gaan. En dat moest ook, want de Australiërs gingen enthousiast op zoek naar de openingsgoal, maar tot echte kansen kwam het niet.

Pas na twintig minuten kwam Tunesië eens piepen aan de goal van Mathew Ryan. Dräger legde van ver aan, maar zijn schot zeilde meters over. Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak. Vanop links belandde de bal op het hoofd van Duke, en die schilderde achterwaarts de bal prachtig in de rechteronderhoek. De Socceroos kwamen zo net zoals tegen Les Blues opnieuw op voorsprong. De Tunesiërs leken de rest van de eerste helft van slag. Al had het wel 1-1 kunnen en moeten staan. De bal kwam bij Dräger die vol kon uithalen, maar Souttar smeet zich spectaculair voor het schot en voorkwam zo de mogelijke gelijkmaker.

Duke kopt de bal op een geweldige manier binnen. — © REUTERS

Geen tweede voor Duke

Als door een hond gebeten kwam Tunesië uit de kleedkamer. De ene aanvalsgolf na de andere, geïnspireerd door gezangen van duizenden meegereisde Tunesische fans. Australië kroop in egelstelling achteruit en speculeerde op de counter. Bijna met succes, want na een razendsnelle tegenaanval kwam Duke een teenlengte te kort om zijn tweede doelpunt van de dag tegen de netten te schuiven. Dit omschakelingen was waar ze het van moesten hebben, want de twintig volgende minuten lieten de Socceroos zich amper zien. Tot een nieuwe omschakeling, haast copy paste. Deze keer kwam Leckie net een tikkeltje te laat. Tunesië ontsnapte weer.

Met nog twintig minuten te gaan probeerde de Tunesische bondscoach Kadri het tij nog te keren met enkele offensieve wissels. Australië kreeg de ene aanvalspoging na de andere te verduren, maar echt wereldsaves moest doelman Mathew Ryan niet verrichten. Tunesië bleef alles op alles zetten met een ijzeren wil, maar de gelijkmaker tegen de netten duwen lukte gewoonweg niet: het bleef bij dat ene geweldige doelpunt van Duke.

Australië komt met de schrik vrij want was voetballend zeker niet sterker, maar wint wel. Het is de eerste WK-zege in twaalf jaar tijd voor Australië. De Socceroos tellen nu vier punten en mogen blijven dromen van de volgende ronde. Tunesië kwam in twee wedstrijden nog geen enkele keer tot scoren en moet het stellen met één op zes. De volgende ronde lijkt voor hen een mission impossible te worden. Enkel een grote stunt tegen wereldkampioen Frankrijk kan nog soelaas brengen.

De Tunesische fans zorgden met hun gezangen voor een geweldige WK-sfeer. — © AFP

Tunesië: Dahmen, Bronn (73’ Kechrida), Meriah, Talbi, Dräger (46’ Sassi), Abdi, Skhiri, Laïdouni (67’ Khazri), Sliti, Jebali (73’ Khenissi), Msakni

Australië: Ryan; Karacic (75’ Degenek), Souttar, Rowles, Behich; McGree (64’ Hrustic), Mooy, Irvine; Goodwin (85’ Mabil), Duke (64’ Maclaren), Leckie (85’ Baccus)

Doelpunten: 23’ Duke

Gele kaarten: 26’ Laïdouni, 65’ Abdi, 90+3’ Sassi

Scheidsrechter: Daniel Siebert (Dui)

Stadion: Al Janoub Stadium