Virgil van Dijk pareert kritiek na gelijkspel Nederland: ’Van Basten is nooit positief, wat moet je ermee?’

Oranjekapitein Virgil van Dijk kreeg na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador in de tweede WK-groepswedstrijd de wind van voren van niemand minder dan Marco van Basten. De voormalige topspits en oud-bondscoach verweet de verdediger in zijn analyse voor de NOS een te passieve houding in het veld. “Hij is een hartstikke goede speler, maar laat hem nou eens initiatief nemen. Hij is toch de aanvoerder? Hij is de grote jongen, hij moet de spelers aansturen.”

Van Dijk werd na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador in de catacomben van het Khalifa International Stadium geconfronteerd met de opvatting van Van Basten. “Hij is volgens mij nooit positief, dus wat moet je er dan mee? Het is makkelijk om vanuit Hilversum een analyse te maken. Ik wil niet zeggen dat ik een fantastische wedstrijd speelde, totaal niet zelfs. Maar de dingen die dan gezegd worden over dat ik heb gefaald als aanvoerder: wat moet je daarmee? Ik sta altijd vooraan en leid het team op de best mogelijke manier.”

Positief blijven

Ondanks het teleurstellende spel van Oranje tegen Ecuador en eerder ook al tegen Senegal probeerde Van Dijk het positieve naar voren te halen. “Ik denk dat het belangrijk is om veel dingen positief te bekijken en zeker in dit geval. Natuurlijk wil je alles winnen. En we hebben ook de kwaliteiten om zeker ook iedereen in deze poule te verslaan. Dat is niet gelukt, maar het is belangrijk om positief te blijven en goed te herstellen, zodat we klaar zijn voor de laatste groepswedstrijd tegen Qatar.”

Pitbullmentaliteit

Oranje werd tegen Ecuador afgebluft in de duels en op tweede ballen had bondscoach Louis van Gaal gezien. De gepassioneerd spelende Ecuadoranen hadden de pitbullmentaliteit waar het bij een groot aantal spelers van het Nederlands elftal aan ontbrak. “We hebben ook pitbulls, maar het is niet ons spel om zo te spelen”, vond Van Dijk. “Wij willen de bal hebben en het spel maken. Daar hebben wij uitstekende voetballers voor. Dat probeerden we deze wedstrijd ook te doen, maar het lukte de tweede helft gewoon niet. Uiteindelijk haal je een resultaat, dat is het allerbelangrijkste, ondanks dat je wilde winnen. Het positieve is, dat we het nog steeds in eigen hand hebben en hopelijk kunnen we het afmaken tegen Qatar.”

Virgil van Dijk tegen Ecuador. — © REUTERS

Bijzonder flets

Met in het achterhoofd hoe het Nederlands elftal zich eerder op grote toernooien heeft gepresenteerd, was het bijzonder flets wat Oranje aan de bal liet zien. Met slechts één schot tussen de palen was het een ongekend schrale vertoning, terwijl het bij het Nederlandse voetbal hoort, dat een team wil excelleren en de wedstrijd wil domineren. “De verwachtingen zijn altijd hoog. Dat is ook helemaal prima. Dat hoort bij de Nederlandse voetbalschool”, weet Van Dijk. “We hebben fantastische spelers in mijn ogen. Wij proberen die verwachtingen telkens weer waar te maken. Ditmaal was het in de tweede helft niet goed genoeg. Maar het zit er wel in. Dat hebben we eerder onder deze bondscoach laten zien. Ook in dit systeem.”

Oplossingen vinden

Van Dijk signaleerde dat het verdedigend wel goed stond en dat Oranje niet veel kansen had weggegeven. De kansen die Ecuador had gekregen waren vooral ontstaan door fouten in de opbouw van het Nederlands elftal. “De gevaarlijke momenten voor hen ontstonden door balverlies van onszelf en niet doordat zij erdoorheen speelden. Dat moet beter en daar zullen we het in de teambespreking over moeten hebben. Hopelijk kunnen we daar gelijk oplossingen voor vinden, zodat we klaar zijn voor Qatar. Dat is een heel belangrijke pot voor ons.”