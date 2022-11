Bondscoach Roberto Martinez een beetje uit zijn humeur: “Er is helemaal geen tactisch thema De Bruyne-Alderweireld”

De zaal voor de laatste persconferentie zat redelijk vol maar niet zo vol als voor de bondscoach en speler Yahya Jabrane die een kwartiertje na Roberto Martinez kwam. De sfeer was ook anders. Bij de Marokkanen veel gelach en ellenlange vraagstellingen, bij de Belgen korte vragen tot the point. Zoals:

Is er nog gesproken over de onenigheid tussen De Bruyne en Alderweireld? Kevin wil via combinaties bij de aanval komen terwijl Alderweireld bij momenten de lange bal verkiest.

“Ik weet niet waarom jullie altijd daarover beginnen want er is geen thema. Alsof ze niet meer overeenkomen. Het zijn twee ervaren spelers die al 70 interlands samen spelen. Het zijn winnaars die goed willen spelen en ze nemen verantwoordelijkheid. Ze beseffen echt wel dat we het samen moeten doen. Het is belangrijker om tussen de lijnen te spelen en de juiste beslissingen nemen. Als een team.”

© AFP

Heeft de matige wedstrijd tegen Canada gevolgen voor de basisopstelling? Er zijn veel opties.

“Ik zal nog eens herhalen als je naar de basisopstelling vraagt: er zijn twee opstellingen in een wedstrijd. Eentje om de wedstrijd te beginnen en eentje om te eindigen. Het komt erop dat iedereen impact moet hebben. In het begin of naar het einde toe. Weet je, er zijn vijf wissels mogelijk. Dat is bijna de helft van de ploeg. We moeten gewoon onszelf zijn, de wedstrijd controleren. Wie er speelt, hangt af hoe de spelers zich vandaag voelen, hoe het wedstrijdplan is. Ik spreek dan ook niet over opties, wel over een proces. En dat is ons kwalificeren. Onze eerste wedstrijd was onder het niveau dat we normaal halen. Ook daarom hebben we veel zin in de wedstrijd van morgen. Het wordt emotioneel want we hebben veel relaties met Marokko.”

Inderdaad. Bilal El Khannouss en Anass Zaroury zijn in België geboren, speelden voor de nationale jeugdteams maar zitten op dit WK in de selectie van Marokko. Wat vind je daarvan?

“Niets. Je moet het land vertegenwoordigen dat je hart je aanbeveelt. Voor een club speel je voor andere redenen, in het nationale team beslist het hart. Bilal El-Khannouss en Annas Zaroury speelden voor ons maar ze wilden voor Marokko spelen. Dat moeten we begrijpen. Een speler moet kunnen kiezen, dat is respectvol van ons. Zij zijn ook altijd respectvol geweest. We moeten daar wel een plan maken, dat zo’n spelers best niet meer met de beloften spelen als ze uiteindelijk voor een ander land kiezen.”

Wat vindt u van Marokko?

“Marooko heeft veel sterke punten. Ze weten wat ze doen, in een duidelijke situatie. Ze hebben flair en sterk in het duel. Ziyech, Boufal, En Nesyri, Mazraoui,… Ze kunnen ons pijn doen. De wingbacks en verdedigers zijn ook goed. Ze zijn goed georganiseerd en gedisciplineerd. Ze geloven enorm zichzelf, ze hebben van niemand schrik. Ze bouwen op hun aanvallende kwaliteiten. We kunnen daar onze ervaring, het grote potentieel tegenoverstellen. Maar we weten nog niet hoe goed we zijn tot we de eerste drie wedstrijden hebben gespeeld. Dat geldt voor alle teams.”

Wat is uw mening over het toernooi tot hiertoe?

“Eindelijk een vraag over voetbal. De teams durven risico’s nemen. Daarom zien we verrassende resultaten en grote scores. Teams willen vooral hoog druk zetten en zo wordt de tegenaanval nog belangrijker. Twee of drie vroege goals kunnen helpen voor een grote score. Spanje en Engeland deden het in hun eerste wedstrijd. Er is ook het format van het toernooi en de manier waarop het begon. We begonnen aan de eerste wedstrijd met vijf trainingen, dat is niet genoeg voor het team om klaar te zijn. Sommige teams zullen pas klaar zijn na drie wedstijden. Normaal heb je drie oefenduels, nu moeten ze klaar geraken terwijl je op het toernooi bent. Dat is een groot verschil met de vorige WK’s. Maar het komt goed want iedereen werkt in schitterende omstandigheden.