Britse inlichtingendiensten: “Rusland gebruikt raketten zonder explosieve lading”

De Britse inlichtingendiensten stellen zaterdagochtend dat het Russische leger raketten zonder explosieve lading gebruikt in Oekraïne. Volgens de Britten gaat het om raketten uit de jaren 80 waar normaal gesproken een kernkop op zit, maar die is er nu af gehaald. “Wat ook de bedoeling is van Rusland, deze improvisatie maakt duidelijk in welke mate hun voorraad aan langeafstandsraketten is uitgeput”, aldus de inlichtingendiensten in hun dagelijkse update.