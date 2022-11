Zelenski uit kritiek op aanpak van burgemeester Kiev: “Neem dit wat ernstiger”

Kiev blijft het doelwit van heel wat Russische luchtaanvallen. Het leger van Vladimir Poetin neemt ook elektriciteitscentrales in het vizier, in de hoop de Oekraïners zonder stroom te zetten tijdens de winter. Dat zou wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben als dat gebeurt, zo waarschuwde ook al de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Voor Zelenski is het dan ook duidelijk: “Kiev moet dit veel ernstiger nemen”. “Let toch op, jullie inwoners hebben meer bescherming nodig. Er zijn veel klachten over problemen met de elektriciteit in Kiev. Doe daar iets aan”, zei hij vrijdag tijdens een toespraak. “Elke leider heeft de taak om ervoor te zorgen dat mensen alles hebben wat ze nodig hebben.”

En dus ook elektriciteit. “Ik verwacht dat de burgemeester en zijn kabinet kwaliteitsvol werk lever. Niemand zal hen vergeven als de kritieke infrastructuur in Kiev er niet meer is. Wees ernstiger alsjeblief.”

Lange black-outs

In heel Oekraïne zijn er 4.000 zogenaamde Point of invincibility: punten waar basisbenodigdheden zoals verwarming, water, eerste hulp en stroom gewaarborgd zijn. Die punten moeten het best beschermd worden, aldus Zelenski. “Maar niet overal doen ze dat even goed. Zeker in Kiev niet.”

Vrijdagavond waren 600.000 mensen losgekoppeld van het stroomnetwerk en bij veel inwoners van Kiev duren de black-outs langer dan 20 uur.