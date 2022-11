Opnieuw oogoperatie voor Erik Van Looy

Apart beeld, vrijdagavond in ‘Villa Sporza’ bij Karl Vannieuwkerke. Regisseur en presentator Erik Van Looy zat er met een half dichtgeknepen oog.

“Mijn netvlies is twee dagen geleden gescheurd en ik ben geopereerd”, aldus Van Looy. “Als ik mijn twee ogen open hou, zie ik eigenlijk niets. Als ik het ene dicht doe, dan zie ik wel iets, maar dan zie je er verschrikkelijk onnozel uit”, zei hij lachend tegen Karl Vannieuwkerke. Toch wou Van Looy koste wat kost naar de studio komen. “Eigenlijk had ik moeten afbellen, maar ik dacht ‘het is voor Karl, dus ik kom.’”

De 60-jarige Van Looy werd al eerder aan zijn ogen geopereerd omdat hij het beu was om een bril te dragen. In plaats van laserchirurgie liet hij kunstlenzen plaatsen. “Ik heb een sex-appealverhogende operatie laten doen”, zei hij daarover. Die operatie kwam er op aanraden van zijn vriend Philippe Geubels, die hetzelfde liet doen.

Verder vertelde Van Looy nog in Villa Sporza dat hij alle WK-matchen had gezien, uitgezonderd die van België tegen Canada omdat hij moest werken. Maar hij wil er verder zo weinig mogelijk nog missen. “Ik ben nu zestig jaar. Ik heb nog vier of vijf WK’s te gaan. Ik probeer van elke minuut te genieten.” Weliswaar met een troebelere blik dan gewoonlijk dus. (ldb)