Marokkaanse bondscoach met een kwinkslag: “Als chauvinist zeg ik dat wij de beste doelman hebben”

Het is koffiedik kijken welke elf Marokkanen morgen aan de aftrap staan. Onder meer Hakimi (PSG) en Mazraoui (Bayern München) zijn twijfelachtig. Coach Walid Regragui gaf een update: “Of we risico’s nemen, gaan we pas morgen beslissen.”

Walid Regragui heeft veel respect voor de Rode Duivels: “Maar we gaan spelen om te winnen. Dat wordt niet makkelijk. België had moeilijkheden tegen Canada, maar toch heeft het gewonnen. Dat zegt alles. De Belgen hebben ervaring, ze spelen al jaren samen en ze zijn ambitieus – ze willen hun halve finale van in Rusland evenaren. Ik verwacht ook dat ze sterker gaan zijn dan tegen Canada. Dat neemt niet weg dat de favoriet willen verrassen, met óns spel. We willen doorstoten in deze groep des doods, we willen Afrika trots maken.”

“Laat me chauvinistisch zijn”, lachte Regragui nog. “Natuurlijk heeft België topspelers, zoals Lukaku en Courtois, maar als Marokkaan zeg ik dat wij de beste keeper ter wereld hebben (Bounou van Sevilla, red.). (grijnst) Ik weet wel dat de perceptie op mondiaal niveau anders is.”

De Marokkanen hebben wel kopzorgen. Zo zijn er twijfels over de inzetbaarheid van Mazraoui van Bayern München en Hakimi van PSG, twee sterkhouders. “Ze zijn niet out”, sprak de bondscoach. “We hebben nog 24 uur. De intensiteit hier is hoog, daardoor hebben we wat last van kwaaltjes. Op een WK heb je jongens aan 100 procent nodig. We gaan morgen beslissen of we risico’s nemen. De groep leeft in elk geval met vertrouwen toe naar de wedstrijd. We kennen de sterke en zwakke punten van België, er zijn mogelijkheden.”

El Khannouss

Regragui heeft verschillende spelers in zijn kern die in België opgegroeid zijn, zoals El Khannouss van Genk. “Die spelers hebben er extra veel zin in. Het enige risico is dat ze de controle verliezen, dat de emoties het overnemen, en dat ze daardoor dure fouten maken. Het is aan mij om hen daarop voor te bereiden. Daarom heb ik El Khannouss niet meegenomen naar deze persconferentie. Ik heb eraan gedacht, maar er zouden te veel lastige vragen kunnen komen.”

Tot slot had Regragui ook nog een boodschap voor de Marokkaanse gemeenschap in België: “Ik hoop dat die mensen van ons kunnen genieten. Dat het morgen één groot feest wordt, op en naast het veld. Het voetbal kan de mensen samenbrengen.”