NBA. Lakers winnen van Spurs dankzij terugkeer LeBron James, Celtics blijven op kruissnelheid

LeBron James, terug na een afwezigheid van vijf wedstrijden, heeft zich met 21 punten in de 105-94 overwinning van de Los Angeles Lakers tegen de Spurs in San Antonio, vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA, meteen in de kijker gespeeld in de eerste uitoverwinning van het seizoen.

LeBron James, terug na een afwezigheid van vijf wedstrijden, heeft zich met 21 punten in de 105-94 overwinning van de Los Angeles Lakers tegen de Spurs in San Antonio, vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA, meteen in de kijker gespeeld in de eerste uitoverwinning van het seizoen.

James benutte ook acht rebounds en deelde vijf assists uit in de ruim 33 minuten dat hij op het veld stond. Lakers-coach Darvin Ham verklaarde nadien dat de 37-jarige viervoudige NBA-kampioen “fenomenaal” speelde na het missen van vijf wedstrijden met een liesblessure. Anthony Davis kwam bij de Lakers tot 25 punten. Aan de overzijde volstonden de punten van Tre Jones (19) en Devin Vassell (18) niet.

Jayson Tatum (l). — © USA TODAY Sports

Dominante Boston Celtics

De Boston Celtics, de leiders in de Eastern Conference die konden rekenen op Jayson Tatum met dertig punten, versloegen de Sacramento Kings met 122-104 en tellen nu in de stand vijftien overwinningen tegen vier verliesmatchen.

De Milwaukee Bucks behaalden een waardevolle overwinning tegen de Cleveland Cavaliers (117-102) in een rechtstreekse strijd om de tweede plaats in het oosten. Giannis Antetokounmpo scoorde 38 punten tegen de Cavaliers, die op een bepaald moment in de eerste helft zestien punten voorstonden, maar in het derde kwart (35-10) ten onder gingen toen de gastheren de rollen omdraaiden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Phoenix Suns behielden hun nipte voorsprong in de Western Conference na een 108-102 overwinning tegen de Detroit Pistons. Deandre Ayton was met 28 punten de gangmaker bij de Suns.

NBA. Uitslagen van vrijdag Boston - Sacramento 122 - 104 Indiana - Brooklyn 128 - 117 Miami - Washington 110 - 107 New York - Portland 129 - 132 (n.v.) Golden State - Utah 129 - 118 Phoenix - Detroit 108 - 102 Houston - Atlanta 128 - 122 Memphis - New Orleans 132 - 111 Milwaukee - Cleveland 117 - 102 Oklahoma City - Chicago 123 - 119 (n.v.) San Antonio - LA Lakers 94 - 105 Orlando - Philadelphia 99 - 107 Charlotte - Minnesota 110 - 108 Denver - LA Clippers 114-104