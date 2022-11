LIVE WK. Hazard eerlijk tijdens persconferentie: “We hadden in 2018 een grotere kans om wereldkampioen te worden”

"Ik maak me geen zorgen over ons niveau"



Hazard: "Of ik me ook zorgen maak over ons niveau? Ja en nee. In onze eerste helft tegen Panama in 2018 hadden we het ook moeilijk. In zo'n openingsmatch is er altijd veel stress. Maar ik heb vertrouwen en maak me geen zorgen voor de komende wedstrijden. We hebben spelers die goed zijn aan de bal. Het komt er gewoon op aan om die te vinden. We hadden te veel schrik tegen Canada. We moeten ons spel durven spelen. Tactisch waren we goed."