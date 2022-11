Dyab Abou Jahjah blikt terug op de rellen die hem in de gevangenis deden belanden

Publieke vijand nummer één. Staatsgevaarlijke oproerkraaier. Agent provocateur. De epitheta die Dyab Abou Jahjah (51) ooit als een ereteken droeg, liggen anno 2022 ergens diep in een lade stof te vergaren. De dagen dat hij de straat opging met zijn Arabisch-Europese Liga (AEL) zijn ook voor hem een verre herinnering. Maar die ene dag is in zijn geheugen gekerfd: 26 november 2002, de dag dat Borgerhout ei zo na ontplofte en hij in het epicentrum van die uitslaande brand stond.