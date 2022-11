Twee auto’s botsen aan defecte verkeerslichten op Rijksweg in Vucht

In Vucht op de Rijksweg zijn zaterdagmorgen twee auto’s gebotst. Het ongeval gebeurde op het kruispunt waar de verkeerslichten defect zijn. Een vrouw liep verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeerslichten aan de oude GB in Vucht werken niet na het recente ongeval met achtervolging van een spookrijder op de E314.

Zaterdagmorgen even voor 9 uur wilde een BMW van de Rijnboomstraat de drukke Rijksweg op rijden en werd het zicht belemmerd door geparkeerde auto’s. Daardoor ramde hij een Volkswagen die uit de richting van het centrum kwam. De auto werd de andere kant op gekatapulteerd. De bestuurster werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Genk. Het verkeer richting Eisden moest tijdelijk over de pechstrook.