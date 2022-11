Engelse WK-fans die stadion niet binnen mochten als ridder: “Vernederd in ons blootje en gevraagd of we moslims wilden doden”

Engeland won de wedstrijd tegen Iran, maar voor twee fans was het een feestje in mineur. — © EPA-EFE

De twee Engelse voetbalfans die op het WK in Qatar verkleed als ridders het stadion niet in mochten, zeggen vernederd te zijn door de lokale autoriteiten. “Ze vroegen ons of we daar waren om moslims te doden”, getuigen ze in Daily mail.

De eerste wedstrijd van Engeland op het WK voetbal was spectaculair: een 6-2-overwinning tegen Iran. Voor twee Engelse fans was het echter een voetbalfeest in mineur. Zij kwamen verkleed als ridders aan bij het stadion in Doha, en dat was niet naar de zin van de lokale autoriteiten.

De twee doen - anoniem, uit vrees voor represailles - hun verhaal in Daily mail. “We zijn allebei enorme fans van de film Monty Python and the Holy Grail”, zegt een van de twee, een 57-jarige ingenieur. “We hebben die kostuums met de hand laten maken in India. Ze zijn fantastisch en hebben elk 3.000 pond (3.500 euro, nvdr) gekost.”

Alles uit

Al voor de twee mannen - die trouwens in Qatar wonen en hielpen bij de bouw van de stadions - de voetbaltempel binnen wilden, werden ze al benaderd door de security. “Eerst waren de helmen het probleem. Dan de schilden en de rubberen zwaarden, en dan waren de gewaden plots beledigend. Het heeft 2,5 uur geduurd. We hebben er de eerste helft door gemist en hebben al ons gerief moeten achterlaten.”

Toen zij binnen wilden, werden ze eerst een ruimte binnengeleid waar ze al hun kleren moesten uitdoen. “Ze hebben ons niet eens gefouilleerd. Dat was simpelweg rituele vernedering.” Daarna kregen ze onder meer de vraag of ze “moslims wilden doden”.

Kruisvaarders

Het goede doel tegen discriminatie in en rond het voetbal, Kick it out, waarschuwt ervoor dat ridders of kruisvaarders niet zonder reden geviseerd werden op het WK. Dat tweette de Britse onderzoeker Robert Carter ook. “Die uitrustig, met zwaarden en kruisen, is beledigend omdat het doet denken aan de geschiedenis van de kruisvaarders vol verkrachting, moorden en bezetting van Arabische landen.”