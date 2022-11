Fotoclub uit Nieuwerkerken stelt meer dan 400 foto’s tentoon

Digifriends Nieuwerkerken, een vereniging van amateurfotografen, organiseert haar zesde fotosalon. Iedereen is welkom in De Brug op zaterdag 26 en zondag 27 november om meer dan 400 foto’s van de clubleden te komen bewonderen.

“Onze 12 leden mochten 18 foto’s selecteren, en die zijn allemaal tentoongesteld in Ontmoetingscentrum De Brug. Daarnaast loopt er ook nog een projectie met meer dan 200 van onze beste foto’s”, zo vertelt Bert Snellings van Digifriends. “De toegang tot ons zesde fotosalon is gratis. Iedereen is welkom zaterdag 26 november tussen 14 en 19 uur en zondag 27 november tussen 10 en 19 uur. Er is bovendien nog een leuke extraatje. Want ook Heemkunde Nieuwerkerken stelt tentoon. Hun gastexpo toont oude en nieuwe foto’s van de verschillende deelgemeenten van Nieuwerkerken”, zo besluit Bert. len