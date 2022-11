Jozefien De Ketelaere, Lauren Vanaken en Jasmien Mignolet: (ex-)Brugse spelersvrouwen vertrekken samen naar Qatar

De versterking voor de Rode Duivels blijft maar komen. Er zijn al heel wat familieleden van spelers in Qatar, maar nu is ook de vrouwelijke Brugse connectie naar Doha vertrokken. Voor Jozefien, Lauren en Jasmien - de vrouwen van (ex-)Club Brugge-spelers De Ketelaere, Vanaken en Mignolet - was het vanmorgen héél vroeg dag.