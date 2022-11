Lara (2), voor wie de Ronde van Vlaanderen roze kleurde, krijgt het mooiste eindejaarsgeschenk

Het gaat goed met ‘ballonnenmeisje’ Lara Demeulemeester (2), voor wie in april de Ronde van Vlaanderen roze kleurde. De peuter uit het Oost-Vlaamse Nokere leed aan leukemie, maar ze verjoeg de kankercellen. Toch kunnen de dokters haar nog niet genezen verklaren, daarvoor is het te vroeg. “Daarom is het soms moeilijk om gelukkig te zijn, maar het doet deugd om als gezin opnieuw compleet te zijn”, zegt mama Nele.