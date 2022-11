Australië plaatst zich als eerste voor finale Davis Cup

De Australische mannen hebben zich vrijdag in het Spaanse Malaga als eerste team kunnen plaatsen voor de finale van de Davis Cup tennis. Australië versloeg in de eerste halve finale Kroatië na een spannende confrontatie met 2-1.

De Kroaat Borna Coric (ATP 26) opende de dag met een zege in twee sets (6-4 en 6-3) tegen Thanasi Kokkinakis (ATP 95). Australië trok de stand in evenwicht dankzij een overwinning van Alex de Minaur (ATP 24) in twee sets (6-2 en 6-2) tegen Marin Cilic (ATP 17). Het dubbelspel moest de beslissing brengen en daarin toonden Max Purcell en Jordan Thompson zich in drie sets (6-7 (3/7), 7-5 en 6-4) sterker dan Nikola Mektic en Mate Pavic.

Het is voor Australië haar eerste finaleplaats in de Davis Cup sinds 2003. De Australische mannen wonnen de Davis Cup in het verleden liefst 28 keer.

Zaterdag wordt de tweede halve finale afgewerkt tussen Italië en Canada. De finale staat zondag op het programma. Het Belgische Davis Cup-team sneuvelde in de groepsfase in september in Hamburg.