“Hij probeerde voor haar te zorgen, tot hij dat plots niet meer kon”: buurt reageert vol ongeloof op familiedrama

Buurtbewoners reageren vol ongeloof op het familiedrama dat zich heeft afgespeeld in de Sterrewijk in Kuurne. Een 58-jarige vrouw, die zwaar hulpbehoevend is, heeft er haar 58-jarige man verstikt met een kussen. Zelf werd ze versuft door medicatie naar het ziekenhuis gebracht. “Hij probeerde altijd voor haar te zorgen, maar plots kon hij dat niet meer”, vertelt een kennis.

Het drama kwam aan het licht toen een familielid woensdagavond het koppel bezocht in de Sterrewijk in Kuurne. De vrouw trof het koppel aan in de slaapkamer en sloeg alarm. “De man lag dood in bed, de vrouw werd zwaar versuft overgebracht naar de spoeddienst van het AZ Groeninge”, laat de woordvoerder van het parket weten. “Ondertussen werd een autopsie uitgevoerd op de overleden man. Hij bleek omgekomen te zijn door verstikking.”

Toen de 58-jarige vrouw werd ondervraagd in het ziekenhuis, gaf ze toe dat ze haar man had verstikt met een kussen. Daarop vorderde het parket de aanhouding wegens moord.

Zware beroerte

Het heeft er echter alle schijn van dat de vijftigers samen beslist hadden om uit het leven te stappen. De vrouw leed al jaren aan MS, haar echtgenoot revalideerde van een zware beroerte die hij vorig jaar kreeg in Frankrijk.

De familie van het koppel wil geen reactie geven op wat er is gebeurd. Andere mensen in Kuurne die hen hebben gekend, reageren verbouwereerd op het drama. “Beiden hadden een goede ziel, het waren dankbare mensen”, zegt een kennis. “Zij noemde haar man mijn kapitein, omdat hij voor zijn beroerte als loods op zee werkte. Ik geloof nog altijd niet wat er gebeurd is.”

Tragische situatie

“Het koppel was goed gekend in de gemeente”, vertelt een andere goede kennis. “Hij was bestuurslid van het plaatselijke Davidsfonds, zij ging altijd mee als ze kon. Hij probeerde voor zijn echtgenote te zorgen, die al jaren kampte met MS. Tot hij zelf een beroerte kreeg toen hij op vakantie was in Frankrijk. Plots was hij zelf zorgbehoevend en kon hij niet meer voor haar zorgen. Een tragische situatie, waar ze blijkbaar niet mee konden omgaan.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op hun website (www.zelfmoord1813.be).