Deze nieuwe topman moet vertrouwen in kinderopvang herstellen: “We zullen nog meer kinderdagverblijven sluiten”

Als kinderrechtencommissaris klaagde hij jarenlang wantoestanden aan. Sinds vorige week staat Bruno Vanobbergen aan de andere kant. Als nieuwe topman van het Agentschap Opgroeien moet hij de wantoestanden in de kinderopvang aanpakken. Eén ding is meteen duidelijk: hij is het beu dat zijn diensten de zwartepiet toegeschoven krijgen. “Dat jullie dit nog maar durven te vragen. Ik word hier echt boos over.”