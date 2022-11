BetFirst BNXT League: vijfde opeenvolgende overwinning voor Okapi Aalst

Okapi Aalst opende de achtste speeldag van de BetFirst BNXT League met een vijfde opeenvolgende zege. De Ajuinen wonnen met 68-78 in Brussels en blijven met 5 op 8 lekker meedraaien in de top van de rangschikking. Brussels staat met 1 op 8 virtueel op de laatste stek. Zaterdag is er nog Kangoeroes Mechelen-Bergen, Luik-Antwerp Giants en Oostende-Leuven Bears. Zondagnamiddag ontvangt Limburg United Spirou Charleroi.

Okapi Aalst won drie van de vier kwarts en realiseerde dan ook een verdiende overwinning in de hoofdstad. Na een 18-25 achterstand probeerde Brussels, dat nog steeds enkele spelers mist, met een comeback uit te pakken. De Ajuinen gingen via onder meer Dorian Marchant en Ivan Maras toch de rust in met een 32-42 bonus. Het derde schuifje was wel voor Brussels. De met een double-double uitpakkende Ferdinand Zylka (22 punten, 10 rebounds), Kevin Tumba (14 punten, 8 rebounds) en Louis Hazard waren de bezielers van de 51-58 remonte. Brussels kwam zelfs nog terug tot 62-66 maar in de slotfase liet Okapi Aalst via onder meer Ivan Maras (10 punten, 17 rebounds), Nikola Popovic (10 punten) en Jordan Walker (27 punten, 5 op 9 driepunters) de knappe vijfde opeenvolgende zege niet meer ontsnappen.

Brussels-Okapi Aalst 68-78

Kwarts: 18-25, 14-17, 19-14, 17-22

Brussels: Llorent 6, Guenius 2, Zylka 22, Hazard 11, Tumba 14, Arington 2, Ekamba 4, Kohadja 7

Okapi Aalst: Maras 10, Schauvlieger 3, Marchant 17, Popovic 10, Walker 27, Temmerman 2, Joeri Vermoesen 0, Ledegen 7, Joren Vermoesen 2