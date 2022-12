Kim Huybrechts begint aan zijn elfde WK darts. ‘The Hurricane’ is dan ook al jaren een gevestigde waarde aan de top. Maar op een bepaald moment liep het fout voor de Kempenaar, die door een persoonlijk drama in een depressie sukkelde. “Het was afzien, maar die periode heeft me nu sterker gemaakt als mens”, kijkt Huybrechts nu terug op die periode.