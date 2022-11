Moeder van twee (29) kruipt uit haar schulp na scheiding en verandert uiterlijk volledig: “Ja, dat ben ik op alle foto’s”

Marissa Pool (29) was ongelukkig tijdens haar huwelijk. De Amerikaanse was al sinds haar zeventiende samen met de man waarmee ze in 2016 trouwde en twee kinderen kreeg, maar voelde dat ze nooit een eigen identiteit had kunnen ontwikkelen. “Ik speelde al jaren een rolletje en wilde er als een goede echtgenote en moeder uitzien”, klinkt het. “Ik verloor mezelf en lette niet meer op mijn uiterlijk of mijn mentale gezondheid.” Maar dat veranderde volledig toen ze begin dit jaar scheidde.

Na zes jaar huwelijk beseften Marissa en haar echtgenoot dat ze twee totaal verschillende personen waren en ze besloten om vriendschappelijk uit elkaar te gaan. De 29-jarige Amerikaanse gooide haar leven helemaal om na de scheiding en kroop uit haar schulp. Daarbij hoorde ook een radicale verandering van uiterlijk, piercings en tatoeages incluis.

“Ja, dat ben ik op alle foto’s”, legt Marissa uit op TikTok waar ze sinds haar transformatie heel wat volgers heeft, die soms durven twijfelen aan haar transformatie. “Die foto’s hangen in mijn huis, het zijn oude foto’s van mezelf.”

De twintiger is naar eigen zeggen “veel gelukkiger” met de persoon die ze nu geworden is. “Ik was altijd al fan van alternatieve muziek, dus paste ik mijn kledingstijl aan en liet ik mijn haar weer groeien. Ik kan weer helemaal mezelf zijn.”

‘Karen’-kapsel

Over het kapsel dat ze al die jaren had toen ze nog was getrouwd, krijgt ze ook veel vragen. “Ik bleekte het en verfde het te vaak, waardoor het helemaal kapot was”, klinkt het nog. “In 2017 had ik de keuze: alles afscheren of het laten knippen. Ik koos dan maar voor het doorsnee ‘Karen’-kapsel.”

Door de transformatie heeft Marissa nu “meer zelfvertrouwen” en voelt ze zich meer als zichzelf. Ze wordt nu ook soms vergelijken met actrice Megan Fox. “Ik zie de gelijkenis zelf niet, maar ik ben fan van haar dus het is zeer flatterend als mensen dat zeggen.”

Ze heeft ook lessen getrokken uit die jaren dat ze niet gelukkig was en zichzelf wegcijferde. “Ik raad iedere moeder aan om dagelijks tien minuten vrij te maken om iets te waar ze een goed gevoel bij krijgen. Alleen als je jezelf goed voelt, kan je de beste versie van jezelf zijn.”